Yeni doğan kızlarına Ayasofya adını verdiler

AA 16 Temmuz 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 12:15

Baba Hasan Bayyud, Kefr Akab mahallesindeki evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye ve Filistin halklarına "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Bayyud, aile olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Biz de yeni doğan kız çocuğumuza bu sevincimizin bir yansıması olarak Ayasofya adını koyduk. Allah’a hamdolsun.” dedi.



“Ayasofya’nın ihya edilmesi Mescid-i Aksa’nın, topraklarımızın ve dünya Müslümanlarının özgürlüğünün bir müjdesidir.” ifadelerini kullanan Bayyud, kızının "adıyla büyümesini" ve erdemli bir insan olmasını temenni ettiğini belirtti.

Bayyud, “Allah onu erdemlilerden, temizlerden ve Kur’an-ı Kerim’in hafızlarından kılsın.” diye konuştu.

Kızıyla Ayasofya'yı ziyaret etmek istediğini dile getiren Bayyud, Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini vurguladı.

Bayyud'un kızına Ayasofya adını koyduğunu sosyal medya hesabından duyurması üzerine, olay yerel ve uluslararası medyada geniş yer buldu.