İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Eylül 2020 Cuma / 16 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4438
  • EURO
    8,8201
  • ALTIN
    463.897
  • BIST100
    1082.73
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
Yaşam

Yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı

Koronavirüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı Kovid-19 tedbirleri kapsamında köy karantinaya alındı.

IHA04 Eylül 2020 Cuma 23:27 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 23:27
ABONE OL

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerine ulaşılamayan ve yeni evlenen genç çift balayı için Hatay’ın Arsuz ilçesine gitti. İddiaya göre, genç kadının Arsuz’daki şikayeti üzerine gittikleri hastanede COVID-19 virüsüne yakalandığı anlaşıldı. 

Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Altınözü ilçesine geri döndü. Genç çiftin Kozkalesi köyünde yapılan iki düğüne de katıldıkları tespit edilince Altınözü İlçe Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Köyün karantina süresinin yapılacak olan sağlık incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.