Yeni Göbeklitepe mi?

Şanlıurfa’da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’deki yapılara benzeyen eserlere Harbetsuvan Tepe’de de rastlandığı bildirildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2014’te keşfedilen, Harbetsuvan Tepesi’nde yürütülen kazı çalışmalarını inceledi ve Göbeklitepe’dekilere benzer eserlere rastlanan Harbetsuvan Tepesi’nde kazı faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti.

TARİH BURADA BAŞLADI

Harbetsuvan bölgesini cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını vurgulayan Kuş, “Tarihin başlangıcı burası diye düşünüyorum. Harbetsuvan torunlarının Göbeklitepe’ye taşındığını düşünüyorum. Kazılarla çok ciddi tespitlerin yapılacağı kanaatindeyiz” diye konuştu. Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Prof. Dr. Bahattin Çelik de Harbetsuvan Tepesi’nin kent merkezine 55 kilometre mesafede bulunduğunu anlattı ve, “Harbetsuvan Tepesi’nde aynen Göbeklitepe’de olduğu gibi tapınak alanları ve yapılar tespit ettik” dedi.