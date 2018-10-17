Yeni Havalimanı’nda 3 bin kişilik son tatbikat

Mart 2018’den başlayarak 7 ay devam eden ve Eylül sonunda tamamlanan eğitimler sonrasında ORAT’ın geniş kapsamlı deneme operasyonuna başlandı. İlk denemede 1000 kişi, ikinci denemede ise 3 bin kişi, İstanbul’a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi.

AÇILIŞ 29 EKİM’DE

16 Ekim’de gerçekleşen 3 bin kişilik ikinci deneme için Türk Havayolları’na ait 3 uçak havalimanına iniş yaptı. Deneme, havalimanındaki operasyon sürecinde yer alacak paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 3 bine yakın personelin katılımı ve 9 bin bagajla başarı ile gerçekleştirildi. Havalimanının açılışı 29 Ekim’de yapılacak.

THY’den 60 yıl sonra Ankara-Roma seferi

Türk Hava Yolları (THY), Ankara-Roma direkt uçuşlarını 60 yıl sonra yeniden başlatıyor. İtalya’da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile yapan THY, 60 yıl sonra iki ülke başkenti arasında yeniden sefer düzenliyor. Ankara-Roma seferleri, 7 Ocak 2019 itibarıyla haftada 2 frekans (pazartesi-perşembe) karşılıklı olarak planlanıyor. Sefere ait biletler satışa sunuldu.