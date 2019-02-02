Yeni sinema yasası 100 yılı etkileyecek

Başkan Erdoğan tarafından imzalanan ve 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un ardından merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi de netlik kazanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı “Organize İşler Sazan Sarmalı”, dün sinemaseverlerle buluşurken, aralarında Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz’ın da olduğu ünlü isimlerin filmleri için geri sayım başladı. “Organize İşler Sazan Sarmalı”nın önceki akşam gerçekleşen özel gösteriminin ardından açıklama yapan Yılmaz Erdoğan, “Türk sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli bir yasal değişiklik bu” ifadelerini kullandı.

ÇABAMIZ GÜLDÜRMEK

Gösterime katılan Şahan Gökbakar da çok önemli bir yasanın çıktığının altını çizerek, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Sağ olsun hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Buradaki insanların yaptığı filmler hepimizin filmleri. Şirketler, yapımlar, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin. Yıllardır bizi izleyen seyircimizi güldürmek için çabalıyor herkes bireysel olarak. İnşallah bundan sonra beraber de bir şeyler yaparız.”

OLAY TATLIYA BAĞLANDI

“Kara Komik Filmler”in vizyon tarihini yaşanan tartışmaların ardından geciktiren Cem Yılmaz da, filmi ekim ayında vizyona sokmayı düşündüklerini açıkladı. Üreten, yazan, çizen, oynayan insanların pek hak etmediği bir sürecin yaşandığını belirten Yılmaz “Neticede kapalı devre, kağıt üzerinde bir şeyler karalıyoruz. Seyircimizi ya güldürüyoruz ya hüzünlendiriyoruz, bir meramımızı anlatıyoruz. Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah bu yıl çıkan kanunla olay tatlıya bağlanmıştır. Neticede güzel şeyler üretiliyor, herkes hakikaten hayatını koyuyor” değerlendirmesini yaptı.