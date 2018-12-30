Yeni yıl mesajları 2019 resimli komik sevgiliye yılbaşı yeni yıl mesajları kutlama sözleri
Yeni yıl mesajları ve resimli komik sevgiliye yeni yıl yılbaşı mesajları kutlama sözleri 2019 yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yılbaşı mesajları araştırılıyor. Yeni yıl için geri sayım başladı. Vatandaşlar kutlama için yaptıkları hazırlıkları hızlandırdılar. Yeni yıl kutlaması 31 Aralık pazartesi gecesi yapılacak. Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü 1 Ocak’tır. Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günü kabul edilmiştir. Yılbaşının gelişini mesaj ile kutlamak isteyen vatandaşlar resimli ve yazılı yeni yıl mesajlarını araştırıyorlar. Bu mesajları dostlarına ve akrabalarına göndererek iyi dileklerini iletiyorlar. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da yayın yapıyorlar. Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Mutlu yıllar dileriz. En güzel yeni yıl mesajları star.com.tr farkıyla haberimizde sizlerle.
Yeni yıl mesajları 2019 yılbaşı kutlamalarına az bir zaman kala araştırılıyor. Yılbaşı yeni yıl mesajları, komik sevgiliye yeni yıl mesajları yoğun ilgi görüyor. Yeni yıl kutlaması 31 Aralık pazartesi gecesi yapılacak. Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü 1 Ocak’tır. Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günü kabul edilmiştir. Yeni yılı kutlayan vatandaşların bazıları evde bir kutlama yaparken, bazıları dışarıya çıkmayı tercih ediyor. Dört gün izin alabilenler ise kısa bir tatile çıkabiliyorlar. Sevdiklerinden uzakta olanlar bu kısa tatilde yanlarına gidebiliyorlar. Sevdiklerinin yanına gidemeyenler ise telefonla arayarak, mektup göndererek, mesaj atarak iyi dileklerini iletiyorlar. Yılbaşının gelişini mesaj ile kutlamak isteyen vatandaşlar resimli ve yazılı yeni yıl mesajlarını araştırıyorlar. Bu mesajları dostlarına ve akrabalarına göndererek iyi dileklerini iletiyorlar. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da yayın yapıyorlar. En güzel yılbaşı mesajlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
YENİ YIL MESAJLARI
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..
- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...
- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!
- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!
- 2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2019 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!
- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2019 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...
- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 20198no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...
- 2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2019 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...
- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2019 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..
- 2019 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...
- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...
- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
- Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!
- Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar...
- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
- Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...
- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.
- Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.
- 2019 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!
- 2019 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!
- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...
- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
- 2018'e ELVEDA, 2019'ye MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl…
- Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.
- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle… Mutlu yıllar...
- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
- Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.
- 2019 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.
- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
- Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların daim olsun! İyi Yıllar...
- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!
- İşte sonunda buldüm! Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir, yeni yıl mesajını; Mutlu Yıllar!
- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
- Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.
- Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar
- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!
- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.
KOMİK YILBAŞI MESAJLARI
Minareden atlarım yeni yılını kutlarım.
2018 de bitti 2019 de biter e hadi iyi yıllar diyim ne diyim.
Noel babayı şutlarım yeni yılını kutlarım.
Yeni yılın cüzdanına para, kalbine aşk, hayatına düzen getirmesi dileğiyle.
2018 de noel baba arabayı yenilemiş yenisi 50 geyik (az yakıyor).
31 Aralık da kinder sürpriz aldım içinden dansöz çıktı. Herkese mutlu yıllar…
Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim yanağından da öperim.
Yeni yılı sahanda mı seversin yoksa deplasman da mı? Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.
201’ye elveda, 2018’e merhaba hoş geldin yeni yıl, boş gittin geçen yıl.
Dertlerin zerre kadar ufak, sevinçlerin deniz kadar büyük olsun, yeni yılın kutlu olsun.
Hadi iyisin 1 seneyi daha eline yüzüne bulaştırmadan bitirdin, mutlu yıllar.
EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI
YILBAŞI HAKKINDA
Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.
Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir.
1 Ocak: Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.
Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.
Roşaşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı’ndan 163 gün sonra kutlanır.
Doğu Ortodoks Kilisesi’nde yılbaşı (İsa’nın sünnet yıldönümüne de denk gelen) 14 Ocak’da kutlanır (Jülyen Takvimine göre 1 Ocak). Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler.
Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin’de yılın en önemli bayramı konumundadır.
İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).
Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.
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