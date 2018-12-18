Yeni yıla MAGical Night ile büyülü başlangıç

Genç ve başarılı iş adamı ve TÜGİAD Ankara Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ile MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel MAGical Night,1000’den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Princess Sophia Mavrodineanu Wolkonsky ve sanatçı ve model Kelly Greyson da Amerika’dan MAGical Night için özel olarak gelerek bu özel gecenin büyüsüne eşlik etti. Şehrin en ihtişamlı gecesi MAGical Night, ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna’nın sunumu ile başladı. Sponsorlara plaket takdimi ile devam eden gece, video mapping gösterileri ile büyüledi. Ozan Çolakoğlu ve orkestrasının sahne aldığı MAGical Night, büyülü atmosferi ile yeni yıla damgasını vurdu.

MAG Medya Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu Raşit Bağzıbağlı imzası taşıyan özel elbisesi ile gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Beril Çavuşoğlu, davetlilere bu güzel organizasyonda kendilerine eşlik ettiği için teşekkür etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle konuşmasına başlayan MAG Medya Kurucusu Can Çavuşoğlu, “‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak’ demiş Ulu Önder Atatürk biz de bu söz doğrultusunda, 16 yıldır sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. MAG Medya ailesi olarak MAG PR, MAG Dijital ile derginin yanı sıra birçok alanda faaliyet göstererek Ankara’ya sihirli bir gece kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aylar süren hazırlık süresince bizimle birlikte aynı heyecanı paylaşan siz değerli konuklarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Ozan Çolakoğlu ile eğlence devam etti

Besteci ve aranjör Ozan Çolakoğlu’nun MAGical Night için özel olarak hazırladığı playlist ile konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Ankara’da bu tarz şık bir organizasyonda ilk kez sahne aldığını dile getiren ünlü isim ise mutluluğunu dile getirdi. Ozan Çolakoğlu ve orkestrasının ardından sahne alan DJ Murat Muratlı müzikleri ile coşkuyu zirveye taşıdı. 1000 kişiyi aşkın davetlisi ile Ankara’nın smokin ve uzun elbise dress kodu ile dikkat çeken MAGical Night Balosu, ünlü tasarımcıların ellerinden çıkan elbiselerin ve smokinlerin yarışı ile de yıla damga vurdu.