‘Yeni YÖK’ değişen vizyonuyla 37 yaşında 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası kurulan Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanarak 6 Kasım 1981’de kuruldu. YÖK çatısı altında bugün itibarıyla 128 devlet, 72 vakıf olmak üzere 200 üniversite, 5 vakıf meslek yüksek okulu bulunuyor. 2014’ten bu yana Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlık ettiği kurumda, ‘Yeni YÖK’ felsefesiyle ‘eski imajını’ geride bırakmak için birçok yapısal değişikliğe imza atıldı. Değişimler şöyle sıralanıyor:

- Bütünleme sınavları, yaz öğretimi, pedagojik formasyon kontenjanları, ikinci öğretim ders saatlerinin belirlenmesi gibi yetkiler üniversitelere devredildi.

- YÖK’ten tamamen bağımsız bir Yükseköğretim Kalite Kurulu kuruldu.

- Üniversitelerin birbirinin kopyası olmaması ve farklı değerler üretebilmesi, için Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi başlatıldı.

BİNLERCE GENCE BURS

- Pek çok alanda burs programları başlatıldı. Bunlardan en dikkati çekeni Yeni YÖK’ün “Gelecek 10 yıl için güçlü nesiller yetiştirme” sloganı ile başlattığı 100 öncelikli alanda, her çağrıda 2 bin kişiye doktora bursu verilen “100/2000 Doktora Burs Programı” oldu.

- İlk defa “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi” hazırlandı. Bu kapsamda başlatılan girişimlerle yabancı uyruklu öğrenci sayısı 2014’te 48 bin 183 iken 2018’de bu sayı 123 bin 318’e çıktı.

- Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik “sessiz devrim” tabiriyle düzenlemeler de hayat geçirildi. Meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgelerinde açılması ve iş yeri odaklı eğitim uygulamaları başlatıldı.

- Üniversiteye girişte tek aşamalı sınav modeli (YKS) kurgulandı.