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Yenikapı’da Trabzon rüzgarı 

Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımıyla Yenikapı etkinlik alanında başladı.

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Trabzon’a özgü yöresel giysiler ve yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte Bakan Turhan, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan “Yollarımız çok şükür artık eskisi gibi yormuyor. Bizim işimiz yol yapmak, sadece tekerlerin döneceği yolları değil, gönüllere giden yolları da yapmak” dedi. Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ise Trabzon’un tarihte ikinci İstanbul olarak anıldığını belirterek “Bugün Fatih Sultan Mehmet’in huzurunda olmak, bizler için büyük bir onurdur. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyor, Trabzonlu olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Şatıroğlu’nun konuşmasının ardından sahne alan horon ekibi davetlilerden büyük alkış aldı.  

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