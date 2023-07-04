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Yaşam

Yenişehir Belediyesinden çocuklara ücretsiz kurs imkanı

Spora ve sporcuya büyük önem veren Yenişehir Belediyesi, gençler ve çocuklar için yapılan etkinlikler ve kurslardan para almıyor.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 15:13 - Güncelleme:
Yenişehir Belediyesinden çocuklara ücretsiz kurs imkanı
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Bursa'nın Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Yaz futbol okulu kursları başladı.

İlçe stadyumunda başlayan yaz futbolu açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öğrencilerimizin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerinin yanı sıra bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açtığımız 2011-2017 doğumlu 350 öğrencimizin katıldığı 'Ücretsiz yaz futbol okulumuz İlçe Stadyumunda alt yapı antrenörlerimiz eşliğinde eğitimlere başladı. Tüm çocuklarımıza eğlenerek ve öğrenerek geçirecekleri bir yaz sezonu diliyorum" dedi.

Etkinliğe katılan futbolcular ve aileleri bu anlamlı organizasyondan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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