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Yaşam

Yer: Gazipaşa! Sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu. Vatandaşlar koronavirüs korkusuyla yarasa ölülerinin incelenmesini istedi.

DHA03.02.2020  11:16 - Güncelleme: 03.02.2020  11:16

Gazipaşa Koru Mahallesi'nde doğal havuzların da bulunduğu sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu. Hafta sonu sahilde gezen vatandaşlar, ölü yarasaları görünce şaşırdı. 12 santimetre boyunda, kanat açıklığı ise 15 santimetreyi bulan yarasa ölülerini görenler, tedirgin oldu. Yarasa ölülerinin alınmasını isteyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.

'ÇİN'DEKİ HASTALIĞIN SEBEBİNİN YARASALAR OLDUĞUNU DUYDUM'

Sahilde spor yaparken yarasa ölülerini görüp, 112'ye bildirdiğini söyleyen Mustafa Mustafaoğulları, "Sahile gezmeye gelmiştim. Bir yarasa ölüsüne rastladım, tedirgin oldum. Bu günlerde bir virüs olayı var. Çin'de grip hastalığının sebebinin yarasalar olduğunu duydum. Yetkililere de bilgi vermek istedim. Biz vatandaş olarak duyarlılık gösteriyoruz ama sonuç alamadım. Sonra 112'yi aradım. 'Milli Parklar Müdürlüğü'nden dönecekler' denildi. Şu anda hala bir yetkili gelecek diye bekliyorum" dedi.

Koru sahilinde çocuğuyla gezinti yaparken sahile vurmuş iki farklı yerde yarasa ölüsü gördüğünü anlatan Burhan Yıldız da "Sahilde oğlumla gündelik yürüyüş yaparken, oğlumla yarasaları gördüm. Önce birini gördüm, gömdüm. 20 metre ilerledikten sonra bir tane daha bulunca dikkatimi çekti, yetkililere bildirmek istedim. Sonuçta bir hastalık söz konusu" diye konuştu.

Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu

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