Yer kırmızı gök beyaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan Cumhuriyet Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümü ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e herkesin ellerinde Türk bayraklarıyla sokakları doldurduğu kutlamalar havada ve denizdeki görsel şovlarla devam etti. Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı faaliyet gösteren dünyanın dört bir yanındaki okullarda da Cumhuriyetin 95. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

ASIRLIK ÇINARLAR ANITKABİR’DE