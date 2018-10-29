Yer kırmızı gök beyaz
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yılı 81 ilde coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e herkesin katıldığı etkinliklerde Türk bayrakları ellerden düşmezken, görsel şovlar büyük beğeni topladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan Cumhuriyet Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümü ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e herkesin ellerinde Türk bayraklarıyla sokakları doldurduğu kutlamalar havada ve denizdeki görsel şovlarla devam etti. Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı faaliyet gösteren dünyanın dört bir yanındaki okullarda da Cumhuriyetin 95. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.
ASIRLIK ÇINARLAR ANITKABİR’DE
İlk tören her yıl olduğu gibi Anıtkabir’de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sonrası Anıtkabir ziyaretçilere açıldı. Cumhuriyet ile yaşıt asırlık çınarlar ile küçük yaştaki çocuklar, Anıtkabir’e akın etti. Anıtkabir’i ziyarete gelen yaşlı bir çift ise dikkat çekti. 29 Ekim coşkusunu kalplerinde yaşayan çift, el ele tutuşarak Atatürk’ün huzuruna çıkmak için merdivenleri ağır ağır çıktı. Kameralara yansıyan bu görüntü görenleri duygulandırdı.
SUALTINDA GÖRSEL ŞOV
Muğla’nın Fethiye ilçesinde de dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı denizin dibinde kutladı. Sualtında açılan dev Türk bayrağı yanından geçen balıklar adeta resmi geçiş yaptı. Antalya’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu (AKÜNSAT) öğrencileri denizde bayrak açtı.
YILIN SON GÖSTERİSİ
Eskişehir’de Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 27 yaşındaki Semin Öztürk Şener, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2018’in son gösterisini gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan yaklaşık 300 kişi, Şener’in “Pitts S2-B”uçağının çevresinde iki hilali oluşturacak şekilde dizildi. Ardından etkinliğe katılanlar için gösterisi yapan pilot, izleyenlerden alkış aldı.
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