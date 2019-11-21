19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7013
  • 6,3139
  • 269.62
  • 106805
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yer Taksim! Sevmek için kolunu uzattı, kanlar içinde kaldı

İstanbul Taksim Meydanı’nda bir sokak köpeği, kendisini sevmek isteyen kadını kolundan ısırdı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 16.45 sıralarında İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, daha öncede birçok kez yerli ve yabancı turisti ısırdığı iddia edilen köpeği sevimli bulan Sibel Akbayrak isimli bir kişi köpeği sevmek istedi. Bu sırada köpek Sibel Akbayrak’ın kolunu ısırdı. Kolundan kanlar akan kadın şoka girerek çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolu kanlar içerisinde kalan Akbayrak’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra kolu bir sargı beziyle sarılan yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Köpeğin durumdan haberi olmayan bazı turistlerin saldırgan köpeğin fotoğrafını çekmeye çalışması görenleri hayrete düşürdü. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği uyuşturucu iğne kullanarak bayıltarak gözetim altına aldı.

Bu sırada çevrede toplanan hayvanseverler ise yetkililere tepki göstererek, zorluk çıkarttı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirirken, bayıltılan köpek ise daha sonra veterinerler tarafından araca koyularak barınağa götürüldü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Defacto

Defacto

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Balıkesir peş peşe sallandı

Balıkesir peş peşe sallandı

Metrobüs durağında vatandaşa bozuk asansör eziyeti

Metrobüs durağında vatandaşa bozuk asansör eziyeti

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Yer Taksim! Sevmek için kolunu uzattı, kanlar içinde kaldı

Yer Taksim! Sevmek için kolunu uzattı, kanlar içinde kaldı

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeni gelişme

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeni gelişme

Sular çekildi, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı

Sular çekildi, 6 ay önceki görüntüden eser kalmadı
 

POPÜLER HABERLER

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye gidiyor: Hollywood'daki ünlülerin evlerini süslüyor

Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye gidiyor: Hollywood'daki ünlülerin evlerini süslüyor

Kuruluş Osman 1. Bölümden ilk görüntüler

Kuruluş Osman 1. Bölümden ilk görüntüler

Nadir bulunuyorlar! İşte dünyanın en garip canlıları

Nadir bulunuyorlar! İşte dünyanın en garip canlıları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA