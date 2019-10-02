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Yer: Uşak... Çocukken şahit olduğu cinayeti itiraf etti, 13 yıllık sır açığa çıktı

Uşak'ta, 2006 yılında kaybolan Mehmet Yobaz'ı öldürdükleri ve cesedi kuyuya atarak yok etmeye çalıştıkları iddiasıyla, o dönemde 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar A.A. ile erkek arkadaşı E.P. tutuklandı.

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Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve erkek arkadaşı E.P. Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

A.A'nın ifadesinde, Mehmet Yobaz ile imam nikahı kıyarak birlikte yaşadıklarını, o dönemde E.P. ile de gönül ilişkilerinin bulunduğunu aktardığı öğrenildi.

E.P'nin bir gece evlerine alkollü olarak geldiğini, o sırada uyuyan Mehmet Yobaz'ın başına baltayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra arabaya koydukları cesedi Kırkağaç Mahallesi İkinci Şehitler Mezarlığı yakınındaki bir kuyuya attıklarını anlatan A.A'nın, ertesi gün de kuyuya iki torba çimento dökerek delilleri yok etmeye çalıştıklarını itiraf ettiği belirtildi.

Cinayete ilişkin evdeki delilleri yok ettiklerini de anlatan A.A'nın, Mehmet Yobaz'ın o dönem 5 yaşındaki torunu S.A'nın olayı gördüğünü aktardı.

Şüphelilerden E.P'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

A.A. ile E.P. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI
 

Mehmet Yobaz'ın cesedini bulmak üzere başlatılan ve dün akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına, bugün saat 11.00'de yeniden başlandı.

Yobaz'ın cesedinin atıldığı iddia edilen kuyunun içindeki su, Uşak Belediyesinden temin edilen vidanjör ile çekildi. Kepçe yardımıyla kuyunun zeminine ulaşılmaya çalışılıyor.

- KORKUDAN KONUŞAMAMIŞ
 

Bu arada 2006 yılında 5 yaşındayken dedesinin öldürülmesine tanıklık eden ve geçen hafta polise giderek olayı anlatan S.A'nın, 13 yıldır, korkusundan sustuğu öğrenildi.

S.A'nın annesi tarafından bir aylıkken dedesine terk edildiği, bu sürede olay nedeniyle tutuklanan A.A. ile yaşamak zorunda kaldığı, birkaç ay önce annesiyle bir araya geldikleri ve cinayeti annesine anlatınca olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ
 

Düğünlerde müzisyenlik yapan Mehmet Yobaz (49) hakkında 2006 yılında kayıp ihbarında bulunulmuştu. Aramalara rağmen Yobaz bulunamamıştı.

Yıllar sonra, o dönem 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A (18), dedesinin, A.A. ve onun erkek arkadaşı E.P. tarafından baltayla öldürüldüğünü ileri sürerek, ihbarda bulunmuştu.

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