Zengin mutfağıyla küresel bir marka olma yolunda ilerleyen Diyarbakır’da Aşçılar Derneği Başkanı aynı zamanda Türkiye'nin Otelcilik Sektöründe 2 kadın sef/aşçıdan biri olan Mesude Önen, yerelden Uluslararası başarıya imza attı.

Diyarbakır’da açtığı iş yeri ile başarıdan başarıya koşan Mesude Önen, 24’nün sorularını yanıtladı. Yaptığı birbirinden güzel yöresel ve dünya mutfağından sunduğu yemek çeşitli büyük beğeni topluyor.

“KADINLARIN ULAŞAMAYACAĞI GÜÇ YOKTUR”

3 çocuk büyüttüğünü söyleyen Önen, Diyarbakırlı kadınları iş sahibi yapmak için kolları sıvadı. Önen, “Bu başarıyı azim ederek, çalışarak elde ettim. Bayanların ulaşamayacağı bir güç yoktur. Bugünlere gelmem için uzun bir yoldan geçtim. Aşçı yardımcılığından başladım. Çok çalışarak, azimle bu seviyelere geldik. Kendi işletmemin başındayım şuan. Zor bir süreçten geçtim. Bu işe devam edeceğim. Diyarbakır Professional aşçılar derneğimizi bu yüzden kurduk. Kadınlara yönelik, kadınların daha verimli olmaları adına, kendi mesleğini doğru icra etmeleri adına çalışmalarımız ve kurslarımız olacak. Bunun için de eğitim aşamasında yardımcı olacağız” dedi

''HEM ANNEYİM HEM AŞÇI''

Mutfağın erkeklerin egemenliği altında çalışılabilen bir meslek diye bilindiğine dikkat çeken Önen, “Kadınlar da bu mesleği rahatlıkla icra ederler. 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Hem anneyim hem bir aşçıyım. Aşçı olarak da bu seviyeye gelebilmek kolay olmadı. Büyük zorluklar yaşadık. 3 tane çocuğum var bu arada 3 çocuğumu da büyüttüm. O yüzden de inşallah daha güzel başarılara da imza atacağız. Hedef eğitim kurumunda bir aşçılık okulu açmak. Derneğimiz çatısı altında faaliyetlerimiz devam edecek. En büyük isteğim benden sonraki nesle daha güzel işler bırakabilmek. Kendi işimi daha güzel öğretebilmektir. Tanışmak isteyenler oluyor. Bayan olarak gittiğim zaman şaşırıyorlar. Erkek bir şef beklentileri var. ‘Ah işte bayan da varmış. Siz yaptığınız tüm bunları?’ diyerek şaşkınlıklarını dile getiriyorlar.” diye konuştu.