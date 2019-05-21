Yerli kahramanlar çocukların gözdesi

Diriliş Ertuğrul’un oyuncuları, Esenler’de hayranlarıyla bir araya geldi. TRT’de yayınlanan “Diriliş: Ertuğrul” dizisinin oyuncuları, Esenler Belediyesince Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen “Ramazan Yeniden Diriliştir” temalı ramazan etkinliklerine katıldı. Etkinliğe katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ramazan heyecanının Esenler’in her bir köşesinde can alıcı bir şekilde yaşandığını dile getirdi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Dizide “Artuk Bey” karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, mesleği oyunculuk olduğu için elinden geldiğince her karakteri canlandırmaya çalıştığını söyleyerek, “Diriliş Ertuğrul, Türkiye’de bir ilk olduğu için bir aktör olarak bu işin ruhundan etkilenmemek mümkün değil. Tabii sürekli Artuk Bey’i yaşamak değil ama kimi anlarda onun etkisinde olduğumuz oluyor elbette.” değerlendirmesini yaptı. Pekcan, “TRT’de dahi olsa bir reyting kaygısı taşıyor. Dolasıyla içerisinde aşk ve başka unsurların olması lazım. Birebir tarihe bağlı olmasa da büyük çoğunluğu tarihimizi anlattığı için özendirici olması açısından çok önemli görüyorum. Mesela bizler çocukluğumuzda hep yabancı karakterlere özenirdik. Fakat şimdi görüyorum ki çocuklar kayı giysileriyle dolaşıyor, yerli ve milli kahramanlarımıza özeniyor.” diye konuştu. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, Osman karakterini canlandıran genç oyuncu Emre Üçtepe’ye Esenler Belediyesi tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı, Belediye Başkanı Göksu’ya oyuncular tarafından kılıç hediye edildi. Belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri 31 Mayıs’a kadar devam edecek.