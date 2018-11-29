Yerli teknolojiyle milli ilaç yolda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 yıl içinde ilaç, cihaz ve malzemede dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediklerini duyurdu. Bakan Koca, fırsatçı ilaç firmalarına da taviz verilmeyeceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık olarak önümüzdeki dönemlerde hayata geçirecekleri uygulamaları anlattı. Sağlıkta yerlileşme ve millileşmeyi çok önemsediklerini belirten Bakan Koca, dışarıdaki cihazların kopyalanarak üretilmesinin hedeflenmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan Koca, “Bu, bizim için şu dönem gerekli olabilir ama yerelleşmede kendimizi geliştiriyor olmalıyız, yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız. Teknoloji transferi, yetkinliğimize katkı sağlayan bir unsur olabilir. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı (TÜSEB) da teknoloji transferi yapan bir kuruma dönüştürmek istiyoruz. İlaç, cihaz ve malzemede dışa bağımlılıkta, toplam 12 milyar dolarlık bağımlılıktan bahsediyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte biz bunun asgari yarısını çözmek zorundayız. Yerlileşmeyle birlikte ihracatı da kamçılamak zorundayız” dedi.
FIRSATÇIYA GEÇİT YOK
Döviz kurundaki dalgalanmayla bazı firmaların fırsatçılık içinde olduklarını gördüklerini de dile getiren Bakan Koca, “Bizden dolar dalgalanmasıyla birlikte daha fazla zam bekleyen iki tane kanser ilacıyla ilgili toplu alım yaptık. Bu sayede, fiyatından yüzde 71 indirimle yıllık toplam 427.6 milyon TL tasarruf sağlandı” diye konuştu.
KALP PİLİ STENT İHALESİ
Bakan Koca, implant konusundaki ihalelerle ilgili “Kalp pili ve stent dahil olmak üzere sorun yaşanmasını asla istemediğimiz malzemelerle ilgili ihaleye çıkacağız. Üniversitelerin de tedarikini gidermek üzere gelecek günlerde ihale yapılacak” ifadelerini kullandı.
Şiddete karşı eylem planı
Bakan Koca, ‘sağlıkta şiddeti önleme eylem planı’ hazırlandığını belirtti. Bundan böyle, sağlık çalışanına yapılan fiili ve sözlü tehdidin, kasti bir şiddettin şikayete konu olmadan kamu davası gibi görüleceğinin altını çizen Bakan Koca, karakoldan serbest bırakmanın olmayacağını belirterek “Bu sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme” dedi.
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