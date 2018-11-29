Yerli teknolojiyle milli ilaç yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık olarak önümüzdeki dönemlerde hayata geçirecekleri uygulamaları anlattı. Sağlıkta yerlileşme ve millileşmeyi çok önemsediklerini belirten Bakan Koca, dışarıdaki cihazların kopyalanarak üretilmesinin hedeflenmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan Koca, “Bu, bizim için şu dönem gerekli olabilir ama yerelleşmede kendimizi geliştiriyor olmalıyız, yeni teknolojilerde inovatif yaklaşımlarda olmalıyız. Teknoloji transferi, yetkinliğimize katkı sağlayan bir unsur olabilir. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı (TÜSEB) da teknoloji transferi yapan bir kuruma dönüştürmek istiyoruz. İlaç, cihaz ve malzemede dışa bağımlılıkta, toplam 12 milyar dolarlık bağımlılıktan bahsediyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte biz bunun asgari yarısını çözmek zorundayız. Yerlileşmeyle birlikte ihracatı da kamçılamak zorundayız” dedi.

FIRSATÇIYA GEÇİT YOK

Döviz kurundaki dalgalanmayla bazı firmaların fırsatçılık içinde olduklarını gördüklerini de dile getiren Bakan Koca, “Bizden dolar dalgalanmasıyla birlikte daha fazla zam bekleyen iki tane kanser ilacıyla ilgili toplu alım yaptık. Bu sayede, fiyatından yüzde 71 indirimle yıllık toplam 427.6 milyon TL tasarruf sağlandı” diye konuştu.

KALP PİLİ STENT İHALESİ

Bakan Koca, implant konusundaki ihalelerle ilgili “Kalp pili ve stent dahil olmak üzere sorun yaşanmasını asla istemediğimiz malzemelerle ilgili ihaleye çıkacağız. Üniversitelerin de tedarikini gidermek üzere gelecek günlerde ihale yapılacak” ifadelerini kullandı.