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‘Yeşil engel’ ile dumansız hava sahası

Kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanımını ihlal eden işletme ve müşterilerin ihlallerini azaltmayı amaçlayan “Yeşil dedektör” Edirne’de de yoğun kullanılıyor.

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Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, sigara yasaklarının ihlaline dair cep telefonlarından bildirimde bulunma imkanı sağlayan mobil uygulama aracılığıyla gelen ihbarlar değerlendirilerek, ihbarın doğruluğunun tespiti sonrası kapalı alanda sigara içen kişiye ve buna izin veren işletmeciye para cezası uygulanıyor.  “Yeşil dedektör” uygulamasında “Kapalı mekanda tütün mamulleri kullanımı bildir” alanından listelenen işletmeler seçilerek ihlal bildiriliyor. İhbarın merkeze düşmesi sonrası ekipler, işletmeyi denetliyor. Edirne’de bu yıl aralarında 650’ye yakın mobil ihbarın olduğu 30 bin üzerinde dumansız hava sahasına ilişkin denetim yapıldı.

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