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Yeşil saha hayata döndürdü

Tarlada mısır silajı yaparken, ayağını makineye kaptırması sonucu sağ bacağı kesilen Abdullah Ersoy’un hayatı, protez aldığı işletme sahibinin önerisiyle başladığı ampute futbolla değişti. 

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Bursa’da yaşayan Abdullah Ersoy (25), lise eğitiminin ardından ailesine destek için kuzeninin kentteki tarlasında çalışmaya gitti. 7 yıl önce mısır silajı yapımında çalışırken, ayağını makineye kaptıran Ersoy’un sağ bacağı kesildi. 5 aylık tedavi süreci sonrası protez takmaya başlayan Ersoy, bu süreçte medikal ürün satışı yapan firmanın sahibinin yönlendirmesiyle ampute futbola başladı.
 
YAŞAMA TUTUNDUM 
 
 
Kaza sonrası içine kapanık hale geldiğini anlatan Ersoy, ampute futbolun yaşamında çok önemli değişiklikler sağladığını söyledi. Bursa’daki takımından ODTÜ Spor Kulübü’ne transfer olduğunu ve Ankara’da yaşamaya başladığını anlatan Ersoy, Ampute Futbol Milli Takımı’nın kampına 2 kez davet edildiğini söyledi.
 
Ersoy, “Ampute futbola başladım ve şimdi milli takım kampındayım. Protez aldığım medikalcinin tavsiyesiyle ampute futbola başladım. Ben de futbol oynamak istedim. Kaza nedeniyle içime kapanmıştım, futbol yeniden hayata tutunmamı sağladı. Benim için çok iyi oldu. Milli takım formasını uzun yıllar giyip şampiyonluk yaşamak istiyorum” diye konuştu. 

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