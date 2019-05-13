‘Yeşim Gül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yeşim Gül Akşar’ın sevgilisi Serdar Peçen neden intihar etti?’ sorularına yanıt aranıyor. Ünlü oyuncu Yeşim Gül Akşar, işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen’in intihar etmesiyle gündeme geldi. Vatandaşlar, Yeşim Gül’ün sevgilisi Serdar Peçen’in neden intihar ettiğini merak ediyor. Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'e iddiaya göre kredi çektirdi. Kredi borcunu ödeyemeyen engelli genç, bir de üstüne Gül tarafından terk edildi. Sabah’ta yer alan habere göre, barışmak için ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün evine giden Peçen, tartışma sonrası pencereden atlayarak hayatına son verdi. Acı haberin ardından ünlü oyuncu Yeşim Gül ve Serdar Peçen'in kim olduğu merak edildi. Serdar Peçen'in ailesi ise açıklama yaptı, Yeşim Gül’ü suçladı. İşte merak ettiğiniz ayrıntılar…

YEŞİM GÜL’ÜN SEVGİLİSİ SERDAR PEÇEN NEDEN İNTİHAR ETTİ?

İstanbul'da 53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, meslektaşı Serdar Peçen (28) ile birlikteydi. İddiaya göre tecrübeli oyuncu, işitme engelli aşkı Serdar'dan kendisi için kredi çekmesini istedi. Bankadan 50 bin lira kredi çeken genç, sevgilisine parayı verdi. Ancak daha sonra krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca Gül, genç adamı terk etti.

Sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar, geçtiğimiz Cuma günü ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evine konuşmak için gitti. Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, camdan atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

AİLEDEN ŞOK SUÇLAMA: 'ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU'

Serdar Peçen'in ailesi ise açıklama yaptı, Yeşim Gül’ü suçladı. Genç oyuncunun ağabeyi, "Kardeşim işitme engelliydi. Dizilerde oyunculuk yapıyordu. Yeşim Gül ile ilişkisi ona iyi geliyordu. Yeşim hanım için kredi çekmişti. Ödeyemedi. Yeşim hanım kardeşime yardım edeceğine bir de onu terk etti. Kardeşimin ölümünden sorumlu olan Yeşim hanımın cezalandırılmasını istiyoruz" iddialarında bulundu. (Sabah)

YEŞİM GÜL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Tam adı: Yeşim Gül Akşar. 27 Mayıs 1966, Ankara doğumlu. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Ünlü tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Yeşim Gül, sinema, televizyon ve seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Tamamen Doluyuz / Dış Ses - 2018

Sevgili Hayat / Lena - 2014

İçerdekiler / Kadın - 1988

Rol Aldığı Filmler:

Bizi Hatırla (2018)

Sizi Seviyorum (Hatice, 2009)

Kıskanmak (Naşide, 2009)

Gökten Üç Elma Düştü (Necla, 2008)

Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Zehra, 2006)

Rol Aldığı Diziler:

Dolunay (Leman, 2017)

Cesur Yürek (Güler, 2016)

Aşk Yalanı Sever (Elmas Koçoğlu, 2016)

Çırağan Baskını Çırağan Baskını (Valide Sultan 2014)

Alın Yazım (Aysel, 2014-2015)

Dila Hanım (Eren Hanım, 2012-2013)

Sensiz Olmaz (Sumru, 2011)

Ömre Bedel (Ayten, 2009-2010)

Ayışığı (Saye, 2008)

Tatlı Bela Fadime (Müzeyyen, 2007)

Oyun Bitti (Ayfer, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Belkıs, 2006)

Gülpare (Nurhan Güldemir, 2006)

Arka Sokaklar (Leman, 2006)

Ödünç Hayat (Jale, 2005)

Bizim Evin Halleri (Fidan, 2000)