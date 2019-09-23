Yetenek avcısı öğretmen

Öğretmen Veysel Kul, üç yıl önce müdür yardımcısı olarak atandığı Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulu’nda bazı öğrencilerinin çeşitli dallarda özel yeteneklerinin bulunduğunu fark etti. Buna karşın hem öğrenciler hem de velilerinin özel yetenekli çocukların eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri’nden (BİLSEM) haberdar olmadığını öğrenen Kul, öğrencilerindeki ışığın solup gitmemesi için ‘Özel Yetenekliler için Özel Adımlar’ projesini başlattı. Proje kapsamında öğrencilere yönelik yetenek taramalarından ailelerin bilgilendirilmesine kadar birçok çalışmayı yürüten öğretmen Kul’un bu emekleri üç yıllık sürede meyvelerini verdi.

‘DEVAM EDECEĞİM’

Daha önce BİLSEM’li tek bir öğrencisi bile bulunmayan okulda tam 37 öğrencinin üstün yetenekli olduğu saptandı. Kul, “Bir öğrencinin kabiliyetini, yeteneğini rastgele keşfetmeye bırakmamak için kolları sıvayıp bu projeyi başlattım” dedi. Bu süreçte velilerle görüşüldüğünü, onlara ücretsiz servisler tahsis ederek BİLSEM’leri ziyaret ettiklerini ve BİLSEM yetkililerinin de okulda bilgilendirmeler yaptığını aktaran Kul, “İlk yıl ön yargıları fazla kıramadım, üç çocuğum BİLSEM’i kazandı. Fakat daha önce kazanan öğrencilerin velileri, bu üç çocuğun velileriyle konuşunca öğrenciler istikrarlı bir şekilde BİLSEM’e gittiler. Biz de çocuk sayısı arttıkça bir servis tutup çocukların daha rahat bir şekilde gidip gelebileceğini söyledik. Nitekim öyle de oldu. Bir sonraki yıl toplam 15 öğrencimiz kazandı BİLSEM’i. Çocuklar servislerle Tokat BİLSEM’e gidip geldiler” dedi. Kul, “Amacımız, hedefimiz ve idealimiz çocuklar. Çocuklar için her zaman bu tip projeleri üretmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.