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Yaşam

Yılan köpeğe böyle saldırdı!

Bursa'da köpeğe saldıran yılan cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

HABERİN
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IHA13 Haziran 2020 Cumartesi 09:29 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:34
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde köpeklerini gezdiren Aurora Selin’in köpeğine yılan saldırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Aurora, panik yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak olay yerinden uzaklaştı. Aurora Selin, “Her gün köpekleri gezdirdiğim yerlerde karşıma yılan çıktı. Sonuçta doğa onların da evi ve yaz gelmesiyle yılanlarla karşılaşabiliriz. Ama video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu" dedi.

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