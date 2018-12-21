Yılbaşı programları 2019 Ankara İzmir Antalya İstanbul Yılbaşı programları kim nerede olacak? Milyonlarca vatandaş 2019 Yılbaşı özel gününde eğlenmek istiyor. Peki İzmir Yılbaşı programları, Ankara Yılbaşı programları ve Antalya Yılbaşı programında kim nerede sahne alacak? İstanbul Yılbaşı 2019’a nasıl girecek? Hepsi ve daha fazlası star.com.tr’de derlendi. İşte hangi ünlü nerede çıkıyor sorusunun cevabını vererek derlediğimiz 2019 yılbaşı programları. Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Yılbaşı programları 2018 vatandaşlarımız tarafından aranmaya başlandı. Yılbaşını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar ise otellerin programlarını araştırmayı sürdürüyor. İstanbul yılbaşı mekanları 2019 yılbaşı programları, Ankara yeni yıl partileri ve Yılbaşı programları İzmir’de kim sahne alacak? Sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Tüm sanatçıları en kolay ve geniş kapsamlı bulabileceğiniz yerdesiniz. Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır. Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

2019 YILBAŞI PROGRAMLARI HANGİ ÜNLÜ NEREDE SAHNE ALACAK?

İstanbul Yelken Kulübü 2019 Yılbaşı Programı

İstanbul Yelken Kulübü Yılbaşı Programı Yılbaşı Eğlencelerine damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Yılbaşı Sanatçıları Arasında bulunan Pop Müziğinin sevilen sesi BAHADIR TATLIÖZ sizlere harika bir yılbaşı konseri sunacak.

Anadolu Yakasının sevilen Yılbaşı mekanlarından olan İstanbul Yelken Kulubü ile eğlendenin tadına varacaksınız.

Lütfen sınırlı sayıdaki kontenjanımız iin hemen yerinizi ayırtınız.

Wyhdham Grand Kalamış 2019 Yılbaşı Programı (Moda Salonu)

Burak Kut ve Reyhan Karaca, 90’ların sevilen Türkçe şarkılarından oluşan repertuarı ile Moda Salonu’nda sınırsız bir eğlence sunacak.

Conrad İstanbul Bosphorus 2019 Yılbaşı Programı

Yılbaşı Sanatçıları arasında ola Erol Evgin Yılbaşı Programına özel Yılbaşı Konseri ile hazırlanıyor.

Wyhdham Grand Kalamış 2019 Yılbaşı Programı (Balo Salonu)

Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, Gökhan Tepe ile misafirlerine yılbaşına özel dopdolu bir program sunuyor.

Kaya İstanbul Fair & Convention 2019 Yılbaşı Programı

Kaya İstanbul Fair & Convention Yılbaşı Programında Yılbaşı Sanatçıları arasında olan Kuşum Aydın Sahne alacak.

Yılbaşı Otel Eğlence Programları arasında Kuşum Aydın da Kaya Ramada da hayranları ile buluşuyor.

Bu Özel gecede eğlenceye doyamayacaksınız.

Çok Özel Biy Yılbaşı Gala Yemeğide Sizleri Bekliyor.

KAYA İSTANBUL

YILBAŞI ÖZEL KONSERİ: KUŞUM AYDIN

31 Aralık Pazartesi

20:30-01:30

KAYA İZMİR

YILBAŞI ÖZEL KONSERİ: ALTAY

31 Aralık Pazartesi

EĞLENCE DOLU BİR YILBAŞI

Altay

Gala Yemeği

Kongre Merkezi

KAYA BURSA

ZİRVEDE YILBAŞI EĞLENCESİ

31 Aralık Pazartesi

KAYA ARTEMİS

YILBAŞI ÖZEL KONSERİ: EMEL SAYIN

31 Aralık

DORUK KAYA

YILBAŞINDA EĞLENCE DORUKTA

Kırmızı Reçete ile canlı müzik, dans, eğlence, sürprizler...

31 Aralık

KAYA PALAZZO

YILBAŞI KONSERİ KORAY AVCI

31 Aralık Pazartesi

Ünlülerin sahne alacağı yerler açıklandıkça ekleme yapılacaktır…

YILBAŞI HAKKINDA

Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.

Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir.

1 Ocak: Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roşaşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı’ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi’nde yılbaşı (İsa’nın sünnet yıldönümüne de denk gelen) 14 Ocak’da kutlanır (Jülyen Takvimine göre 1 Ocak). Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler.

Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin’de yılın en önemli bayramı konumundadır.

İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.

NOEL-CHRISTMAS NE DEMEK?

24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü kutlamaları daha sonraları, 597 yılında Noel / Christmas olarak adlandırıldı.

İsa'nın doğumu Latin dilinde söyle anlatılır:

"Festum nativitatis Domini nostri Jesu Christi"... Bu uzun anlatım değişik kiliselerde tekrarlanırken kısaltılarak "Dies Natalis Domini" (Jour de naissance du Seigneur) halini aldı. Bu kısa anlatım içindeki Natalis kelimesi de "derive" olup, İtalya'da "Natale", İspanya'da "Navidad", Portekiz'de "Natal" ve Fransa'da "Noel" haline geldi.

Papa Gregoire le Grand taralından 597 yılında Saksonlara Hristiyan dinini öğretmek misyonu ile İngiltere'ye gönderilen St. Augustin, Hristiyan propagandası için "görkemli ayinler" düzenledi, 25 Aralık kutlamalarını da kısaca "Noel" günü olarak adlandırdı.

Hıristiyan kiliselerinde "mass" ekmek ve şarabın takdisi ayinlerine verilen isimdir.

İsa'nın (Christ'in) beden alış ayininin yapıldığı güne bu yaklaşımla Christmas günü denildi.

2019 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2019 – Salı

1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Haftasonuyla birleştirmek isterseniz 31 Aralık Pazartesi günü izin kullanarak dört günlük bir tatil yapabilirsiniz. Yılbaşını farklı bir şehirde eğlenerek ya da dinlenerek geçirmek isterseniz yılbaşı otelleri arasından tercih yapabilirsiniz.

23 Nisan 2019 – Salı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında Salı günü kutlanacak. Yine haftasonu tatiliyle birleştirmek isteyenlerin pazartesi günü izin kullanması gerekecek. 23 Nisanı günübirlik turlarla değerlendirebilirsiniz.

1 Mayıs 2019 – Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın tam ortasında resmi tatil olmasını avantaja çevirerek perşembe ve cuma günlerinde izin alabilir, haftasonu tatiliyle birleştirerek 5 günlük dolu dolu bir tatil planı yapabilirsiniz.

19 Mayıs 2019 – Pazar

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene pazar gününe denk geliyor. Haftasonu tatili yapabileceğiniz gibi kutlamalara katılarak dolu dizgin bir bayram geçirebilirsiniz.

2019 Ramazan Bayramı Hangi Gün?

2019 Ramazan Bayramı bu sene 3 Haziran Salı günü arefe günü başlıyor. 4 Haziran Çarşamba Ramazan Bayramının birinci günü, 6 Haziran Cuma ise Ramazan Bayramının son günü olarak takvimlerde işaretleniyor. Haftasonu tatiliyle birlikte 6 günlük bir ramazan bayramı tatili sizleri bekliyor.

15 Temmuz 2019 – Pazartesi

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Günü, 2019'da Pazartesi gününe denk geliyor. Haftasonu tatilinin ardından gelen günde anma programlarına katılabilir, tatil programı yapabilirsiniz.

2019 Kurban Bayramı Hangi Gün?

2019 Kurban Bayramı 10 Ağustos Cumartesi arefeyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olarak belirleniyor. Dört gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor.

30 Ağustos 2019 – Cuma

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. İsterseniz Zafer Bayramı kutlamalarına katılabilir ya da 3 günlük tatil fırsatını değerlendirebilirsiniz.