Yılbaşı tatili 4 gün mü olacak 2019 Yılbaşı ne zaman kaç gün resmi tatil olacak

Yılbaşı tatili 4 gün mü olacak? Yılbaşı ne zaman hangi güne denk geliyor? 2019 yılı resmi tatil günleri nedir? Yılbaşı ne zaman kaç gün tatil olacak? Yılbaşı bu yıl ne zaman kutlanacak? sorusunun yanıtı çalışan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tatil yapacakları günü araştırmaya başladı. Bir önceki gece eğlenecek olan vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hafta içi mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini merak ediyor. 1 Ocak tarihinde kutlanacak olan yılbaşının bu yıl hangi güne denk geldiği ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Yılbaşı tatilinin hangi güne denk geldiği milyonlarca vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Hafta sonu tatili ile birlikte tatil planlaması yapanlar için önemli bir avantaj sağlayacak yılbaşı 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yılbaşı tatil günleri ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



2019 (YILBAŞI) salı günü başlayan yıl. 21. yüzyılın ve 3. milenyumun 19. yılı.



2019 YILBAŞI TATİL OLACAK MI?



Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir. Türkiye'de de resmi tatil ilan edilmiştir.



1 Ocak: En çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin ilk günü.



Doğu Asya Yeni Yılı



Çin Yeni Yılı, 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasındaki yeni aya denk gelmektedir.

Kore Yeni Yılı, çoğunlukla kış gündönümünden sonraki ikinci yeni aya denk gelmektedir.

Vietnam Yeni Yılı, çoğunlukla Çin Yeni Yılı ile aynı gündür.

Tibet Yeni Yılı, Ocak ile Mart arasında bir güne denk gelmektedir.



Şubat



23 Şubat: Mezoamerikan Yeni Yılı

YENİ YIL TATİLİ



1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.



1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI



Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ



Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ



Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ



Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ



Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI



Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.