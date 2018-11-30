Yılbaşı tatili ne zaman kaç gün olacak 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi İşte 2019 tatil günleri haberimizde! 1 Ocak tüm çalışanlar resmi tatil mi? 31 Aralık tatil olacak mı? Tüm Türkiye heyecanla 1 Ocak 2019 Yılbaşı gününü bekliyor. Vatandaşlar şimdiden internette ‘’ Yeni yıl tatili 2019 yılında 4 gün olur mu, yılbaşı tatili kaç gün sürecek, kimleri kapsıyor’’ sorularına yanıt arıyor. Yılbaşı kutlamaları için geri sayım başladı ve birçok insan yapacakları aktivitelerin ardından tatil gününün hangi güne denk geldiğini sorgulamaya başladı. Peki, yılbaşı tatili ne zaman? İşte 2019 tatil günleri. Yılbaşı günü 1 Ocak 2019 Salı tarihi her ne kadar tatil olduğu kesinleşsede 31 Aralık 2018 tarihinin Pazartesi gününe yani hafta başına denk gelmesinden ötürü çalışanların pazartesi günü izinli olup olmayacağı konusunda henüz net bilgi verilmemesi yılbaşı tatili hakkında kafalarda soru işareti bırakıyor. Pazartesi gününün yılbaşı tatiline eklenmesi durumunda haftasonu ile birlikte 4 gün tatil yapacak memur ve öğrenciler hükümetten gelecek resmi açıklamayı bekliyor. İşte merak edilen 2019 Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı star.com.tr’de…

Yılbaşı tatili ne zaman?

Yeni yıl heyecanı yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla girerken birçok eğlenceye dahil olacak vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman? İşte 2019 tatil günleri.

YENİ YIL TATİLİ

1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.

Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir.

1 Ocak: Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roşaşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı’ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi’nde yılbaşı (İsa’nın sünnet yıldönümüne de denk gelen) 14 Ocak’da kutlanır (Jülyen Takvimine göre 1 Ocak). Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler.

Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin’de yılın en önemli bayramı konumundadır.

İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YENİ YIL TATİLİ

1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

Emek ve Dayanışma günü İşçi Bayram çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

Resmi Tatil Günleri 2019

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 04 Haziran salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 DİNİ GÜNLER

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER

GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER

1 C.EVVEL 1440 7 Oca.19 PAZARTESİ ……..

1 C.AHİR 1440 6 Şub.19 ÇARŞAMBA ……..

30 C.AHİR 1440 7 Mar.19PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​

​ RECEB​ 1440​ 8 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

1

26 RECEB 1440 2 Nis.19 SALI MİRAC KANDİLİ

1 ŞABAN1440 6 Nis.19 CUMARTESİ ………..

14 ŞABAN1440 19 Nis.19 CUMA BERAT KANDİLİ

1 RAMAZAN 1440 6 May.19PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI

26 RAMAZAN 1440 31 May.19CUMA KADİR GECESİ

29 RAMAZAN 1440 3 Haz.19 PAZARTESİ AREFE

1 ŞEVVAL 1440 4 Haz.19 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2 ŞEVVAL 1440 5 Haz.19 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3 ŞEVVAL 1440 6 Haz.19 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1 ZİLKADE 1440 4 Tem.19PERŞEMBE ……..

1 ZİLHİCCE 1440 2 Ağu.19 CUMA ……..

9 ZİLHİCCE 1440 10 Ağu.19 CUMARTESİ AREFE

10 ZİLHİCCE 1440 11 Ağu.19 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11 ZİLHİCCE 1440 12 Ağu.19 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12 ZİLHİCCE 1440 13 Ağu.19 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13 ZİLHİCCE 1440 14 Ağu.19 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1 MUHARREM 1441 31 Ağu.19 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI

10 MUHARREM 1441 9 Eyl.19 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ

1 SAFER 1441 30 Eyl.19 PAZARTESİ ……..

​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ……..​

​11 R.EVVEL​ 1441​​ 8 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​

​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ……..​

1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ……..​​​​

Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanunu şöyledir:

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapanması zorunludur.