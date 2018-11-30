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Yılbaşı tatili ne zaman kaç gün olacak 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi İşte 2019 tatil günleri

Yılbaşı tatili ne zaman kaç gün olacak? Vatandaşlar şimdiden 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi? 2019 Yılbaşı hangi güne denk geliyor, izin kaç gün? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2019 tatil günleri haberimizde! Peki 31 Aralık tatil mi? Çalışanlar Yılbaşı tatilinde kaç gün izin yapacak? 1 Ocak Yılbaşı günü tüm çalışanlara resmi tatil olacak mı? 1 Ocak tatil mi? Yılbaşına 1 ay kala herkesi telaş sardı. 2019 yılında yılbaşı 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Peki yeni yıl tatili 2019 yılında 4 gün olur mu, 31 Aralık pazartesi günü tatil olur mu soruları şimdiden çalışan kesimin gündeminde. Henüz resmi bir açıklama yok. Yılbaşı ne zaman 2019 yeniyıl hangi güne denk geliyor soruları binlerce çalışanın şimdiden gündeminde. 2019 yılbaşı 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Peki 31 Aralık pazartesi günü okullar tatil olur mu, eğer tatil kararı açıklanırsa yılbaşı tatili 2019 yılında 4 gün olacak. Fakat bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir.

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Yılbaşı tatili ne zaman kaç gün olacak 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi İşte 2019 tatil günleri haberimizde! 1 Ocak tüm çalışanlar resmi tatil mi? 31 Aralık tatil olacak mı? Tüm Türkiye heyecanla 1 Ocak 2019 Yılbaşı gününü bekliyor. Vatandaşlar şimdiden internette ‘’ Yeni yıl tatili 2019 yılında 4 gün olur mu, yılbaşı tatili kaç gün sürecek, kimleri kapsıyor’’ sorularına yanıt arıyor. Yılbaşı kutlamaları için geri sayım başladı ve birçok insan yapacakları aktivitelerin ardından tatil gününün hangi güne denk geldiğini sorgulamaya başladı. Peki, yılbaşı tatili ne zaman? İşte 2019 tatil günleri. Yılbaşı günü 1 Ocak 2019 Salı tarihi her ne kadar tatil olduğu kesinleşsede 31 Aralık 2018 tarihinin Pazartesi gününe yani hafta başına denk gelmesinden ötürü çalışanların pazartesi günü izinli olup olmayacağı konusunda henüz net bilgi verilmemesi yılbaşı tatili hakkında kafalarda soru işareti bırakıyor. Pazartesi gününün yılbaşı tatiline eklenmesi durumunda haftasonu ile birlikte 4 gün tatil yapacak memur ve öğrenciler hükümetten gelecek resmi açıklamayı bekliyor. İşte merak edilen 2019 Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı star.com.tr’de…

 

 

Yılbaşı tatili ne zaman?

Yeni yıl heyecanı yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla girerken birçok eğlenceye dahil olacak vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman? İşte 2019 tatil günleri.

 

YENİ YIL TATİLİ

1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

 

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.

Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir.

1 Ocak: Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roşaşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı’ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi’nde yılbaşı (İsa’nın sünnet yıldönümüne de denk gelen) 14 Ocak’da kutlanır (Jülyen Takvimine göre 1 Ocak). Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler.

Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin’de yılın en önemli bayramı konumundadır.

İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YENİ YIL TATİLİ

1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

 

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

Emek ve Dayanışma günü İşçi Bayram çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

 

Resmi Tatil Günleri 2019

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

 

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 04 Haziran salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak.

 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

 

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

 

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

 

2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

 

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

 

 

2019 DİNİ GÜNLER

HİCRİ TARİHLER                MİLADİ TARİHLER

GÜN      AY          YIL          GÜN      AY-YIL   HAF.GÜN            DİNİ GÜNLER

1             C.EVVEL               1440      7             Oca.19  PAZARTESİ         ……..

1             C.AHİR  1440      6             Şub.19  ÇARŞAMBA        ……..

30           C.AHİR  1440      7             Mar.19PERŞEMBE​          REGAİB KANDİLİ​

​                RECEB​   1440​      8             MART-2019​        CUMA  ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

 

1

26           RECEB   1440      2             Nis.19   SALI       MİRAC KANDİLİ

1             ŞABAN1440      6             Nis.19   CUMARTESİ       ………..

14           ŞABAN1440      19           Nis.19   CUMA  BERAT KANDİLİ

1             RAMAZAN          1440      6             May.19PAZARTESİ         RAMAZAN BAŞLANGICI

26           RAMAZAN          1440      31           May.19CUMA  KADİR GECESİ

29           RAMAZAN          1440      3             Haz.19  PAZARTESİ         AREFE

1             ŞEVVAL                1440      4             Haz.19  SALI       RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2             ŞEVVAL                1440      5             Haz.19  ÇARŞAMBA        RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3             ŞEVVAL                1440      6             Haz.19  PERŞEMBE          RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1             ZİLKADE               1440      4             Tem.19PERŞEMBE          ……..

1             ZİLHİCCE              1440      2             Ağu.19  CUMA  ……..

9             ZİLHİCCE              1440      10           Ağu.19  CUMARTESİ       AREFE

10           ZİLHİCCE              1440      11           Ağu.19  PAZAR  KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11           ZİLHİCCE              1440      12           Ağu.19  PAZARTESİ         KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12           ZİLHİCCE              1440      13           Ağu.19  SALI       KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13           ZİLHİCCE              1440      14           Ağu.19  ÇARŞAMBA        KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1             MUHARREM      1441      31           Ağu.19  CUMARTESİ       HİCRİ YILBAŞI

10           MUHARREM      1441      9             Eyl.19    PAZARTESİ         AŞURE GÜNÜ

1             SAFER   1441      30           Eyl.19    PAZARTESİ         ……..

​1             R.EVVEL               1441​      29           EKİM-2019​          SALI       ……..​

​11           R.EVVEL​               1441​​      8             KASIM-2019​​       CUMA  MEVLİD KANDİLİ​

​1             R.AHİR​  1441​​      28           KASIM-2019​​​       PERŞEMBE          ……..​

1             C.EVVEL               ​1441      ​27           ARALIK-2019​​​​      ​CUMA  ……..​​​​

 

 

Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanunu şöyledir:

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel iş yerlerinin kapanması zorunludur.

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