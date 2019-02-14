Bakan Soylu: 5 ton eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık. Bu rakam 2016 yılında yakalanan eroin miktarının tamamıdır. Yani 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk aylık süre içinde yakaladık” dedi.

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