Bakan Soylu: 5 ton eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık. Bu rakam 2016 yılında yakalanan eroin miktarının tamamıdır. Yani 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk aylık süre içinde yakaladık” dedi.
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