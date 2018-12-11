Yılda 500 bin kişiye hizmet verecek Kartepe Teleferik Projesi'nin temeli atıldı

Kartepe’nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin ihalesi Eylül 2017 tarihinde, yer teslimi ise Mart 2018 tarihinde yapıldı. 71 Milyon TL'lik projenin Derbent Dağ Yolu-Poligon Alanı’nda düzenlenen törenle temeli atıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

YILDA 500 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşılmasını sağlayacak projeyi Valter Asansör firması yapacak. 71 Milyon TL’lik projenin çevresinde kurulacak tesislerle birlikte 100 Milyon TL'ye mal olması bekleniyor. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olan teleferik hattı çift yönlü ve 3 halatlı olacak. Yılda en az 500 bin kişiye hizmet vermesi beklenen proje ile ilçenin turizm potansiyeli de artacak.

24 ADET KABİN 10 KİŞİ TAŞIYACAK

Teleferik hattının ilk etabı olan Hikmetiye-Derbent Kuzu Yayla Mesire alanı arasındaki 4 bin 960 metrelik hat, ihaleyi alan firma tarafından 29 yıllığına işletilecek. Teleferik hattı, 4.67 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 15 direk, 2 adet istasyon binası yapılacak. Taşıyıcı halat genişliği 10 metre olacak. Toplam 24 adet 10’ar kişilik kabinler yer alacak. Teleferik hattı 11.06 metre ile 45.95 metre arasında değişen direkler üzerinde gidecek. Hikmetiye İstasyonu 20 Bin metrekare, Kuzuyayla İstasyonu da 3 Bin 644 metrekare alanda hizmet verecek.

İŞ VE AŞ KAPISI OLACAK

Valter Şirketi Genel Müdürü Murat Ağcabağ, “Oteli, spor tesisi, dinlenme tesisi ile Kartepemizin 50 yıllık hayaliydi. Bu hayali gerçekleştirmek firmamıza nail olduğu için gururluyuz. Bize verilen sürede projeyi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bu proje sadece ülkemizin doğaseverlerine değil yerli ve yabancı turistlere de imkan verecek. Bölgemizin onlarca gencine iş ve aş kapısı olacak” dedi. Ardından söz alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, “Bu gün tarihi bir gün yaşıyoruz. Kartepe Kocaeli’de turizmde parlayan yıldız. Bu yıldıza bir yıldız daha ekleniyor. Bölgenin turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Kocaeli kültür ve turizm şehri olmakta hızla ilerlemektedir” dedi.

KOCAELİ’NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI KARTEPE’DİR

Alkışlar arasında kürsüye gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Doğamız ve çevremiz yıpratılmadan son teknoloji ile Teleferik Projesi yapılacaktır. 2014 yılının ortasında başladığımız bir serüvendir. Dünya genelinde manzarası en güzel Teleferik Projesi Kartepe’de olacaktır. Bir çok teleferik projesini gezdim. Ya deniz yada dağ manzarası vardır. Hem dağı, hem gölü, hem denizi açık havada ikinci bir deniz manzarası ile Kartepe Teleferiği diğer projelerden farklı olacaktır. Teleferik Projesi’nin ikinci ayağı Sapanca Gölü manzaraları olacaktır. Kartepe’nin doğal güzelliklerini seyretmenin yanı sıra turizme çok önemli katkı sağlanacaktır. Belediyemizin kasasından hiçbir ödeme çıkmadan yapılmaktadır. Kocaeli’nin turizme açılan kapısı Kartepe’dir” açıklamasında bulundu.

BÜYÜK YATIRIMLARA İMZA ATTIK

“Kocaeli’ye gelen turist sayısının yüzde 51’i Kartepe’ye gelmektedir” diyen Başkan Üzülmez “500 bin turist ilçemizi ziyaret etmiştir. Teleferik Projesi ile ilçemize ilaveten 1.5 Milyon turist gelecektir. Bu sayede ilçemiz çok önemli bir yatırım almaktadır. Teleferik Projesi’nin hayata geçmesinde geçmiş dönem Başbakan Yardımcımız Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na emekleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Kartepemizde gerçek belediyecilik hizmetlerinin örnek projeleri hayata geçmiştir. Kent Meydanı Cami ile Kent Meydanı çalışmaları ve Belediye Hizmet Binası. Adalet Sarayı, Merkez Bankası, Hızlı Tren Kartepe istasyonu, Avrupa'nın en büyük Doğal Yaşam Alanı Ormanya, Köseköy istasyon Işıklar' Battı Çıktı Projesi, Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projemiz. Kavşak düzenlemeleri ile ibadethanelerin çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır. 2 Milyon TL’den fazla araç gereç alımı yapıldı. İlçemizde üst yapı çalışmaları kapsamında 5 yılda yaklaşık olarak 150 Milyon TL yatırım yapıldı. 250 bin ton asfalt kullanılarak, yaklaşık 150 km uzunluğunda yol asfaltlandı. Yaklaşık 1 milyon km2 parke kullanılarak yollar ve kaldırımlar yapıldı. 60 Km yeni imar yolları açıldı. 8 adet Mahalle Konağı yapıldı, yapılıyor” açıklamasında bulundu.

ÇEVREYE DUYARLI OLSUN

Ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ”Önemli bir hayalimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu eseri hep birlikte 2020 yılının Şubat ayında Allah nasip ederse açılışını yapacağız. Bizim de burada inşallah işletmede yüzümüzü ak edecekler. Buradaki doğayı ve güzelliği bozmadan, tahribat yapmadan çevreye uyumlu bir proje istiyorum. Ben çevreye çok duyarlıyım. Sizden de rica ediyorum. Vatandaşımız da burası ne kadar güzel olmuş diyebilsin” şeklinde konuştu.