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Yaşam

Yıldırım düşen evde büyük çaplı hasar meydana geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kuvvetli yağış sırasında yıldırım düşen bir evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

AA11 Haziran 2023 Pazar 15:21 - Güncelleme:
Yıldırım düşen evde büyük çaplı hasar meydana geldi
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İlçeye bağlı Bayat Mahallesi'nde, Hasan İyiel'e ait iki katlı evin ikinci katına yıldırım düştü.

Evin bazı odalarının camları kırılırken, bir odada bulunan ahşap pencereler yerinden sökülerek dışarıya savruldu. Bazı eşyaların da zarar gördüğü evde, duvarlarda yarıklar oluştu, evin çatısı zarar gördü.

İhbar üzerine jandarma ve belediye ekipleri olay yerine geldi.

Ev sahibi Hasan İyiel, babası ve erkek kardeşiyle evde olduğunu belirterek, "Çok kuvvetli bir patlama oldu. Canımız sağ, şükürler olsun. Evde tahribat oluştu, şu anda evin çoğu bölümü kullanılamaz halde. Camlar kırıldı, pencereler yerinden söküldü. Binanın iskelet yapısı ayrıldı, çatıda da hasar var." dedi.

Bayat Mahallesi Muhtarı Ömer Arı da yerleşim merkezinde ilk kez böyle bir olay yaşandığını belirterek, "Evde çok büyük bir hasar oldu. Allah korumuş, kendilerinde bir şey yok." ifadelerini kullandı.

- KUVVETLİ YAĞIŞ SONRASI SU BASKINLARI OLDU

Sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su taşkınları meydana geldi.

Özdilek Caddesi, araçların ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine olumsuzluk yaşanmaması için bir süre trafiğe kapandı.

Köprübaşı Caddesi ve Vuslat Parkı'nın yanındaki seyyar büfeleri su bastı.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Ekipler, yağışın durmasının ardından da tahribat oluşan caddelerde çalışma yürüttü.

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