19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8386
  • 6,5564
  • 238.565
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yıldırım ve Gürman’a ‘En Sevilen Oyuncu’ ödülü

Fransa'nın Lyon kentinde bu yıl 9’uncusu gerçekleşen “Geleneksel Lyon Festiculture”nde ünlü oyuncu Murat Yıldırım “En Sevilen Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki “Asiye” rolüyle Öykü Gürman ise “En Sevilen Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. 

ŞİDDETE KARŞIYIZ

Türk kültürünün tanıtıldığı Festiculture organizasyonu ile ilgili Yıldırım “Bütün Türkiye’yi buraya taşımışsınız, çok samimi, çok sıcak insanlar var, bizi çok güzel karşıladılar onlara buradan tekrar çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 20’den fazla ülkede yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin izleyicileri neden bu kadar etkilediği sorusuna Gürman, şöyle cevap verdi: “Dizinin konusunun sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde var olan şiddet sorunu olması. Aile bağını, güven duygusunu, sevda ve dramı barındırması. Sadece kadına değil, her türlü şiddetin karşısındayız. Ama dizi şiddet gören bir kadının hikayesi ile başlayınca elbette çok ilgi çekti.” 

MİT, Sincar´da yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz...'

'Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz...'

Akar: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

Akar: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

Apple'a bir milyar dolarlık dava

Apple'a bir milyar dolarlık dava

'Konuşmam doğru olmaz'

'Konuşmam doğru olmaz'

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası infial yarattı

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası infial yarattı

Bahçeli'den YSK kararları yorumu

Bahçeli'den YSK kararları yorumu

Ramazandan sonra açıklayacak

Ramazandan sonra açıklayacak

'YSK iddialarımızı kabul etti'

'YSK iddialarımızı kabul etti'
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

41 çeşit baharatla hazırlanıyor, tüm hastalıklara şifa oluyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA