Yıldırım ve Gürman’a ‘En Sevilen Oyuncu’ ödülü

“Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki “Asiye” rolüyle Öykü Gürman ise “En Sevilen Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

ŞİDDETE KARŞIYIZ

Türk kültürünün tanıtıldığı Festiculture organizasyonu ile ilgili Yıldırım “Bütün Türkiye’yi buraya taşımışsınız, çok samimi, çok sıcak insanlar var, bizi çok güzel karşıladılar onlara buradan tekrar çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 20’den fazla ülkede yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin izleyicileri neden bu kadar etkilediği sorusuna Gürman, şöyle cevap verdi: “Dizinin konusunun sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde var olan şiddet sorunu olması. Aile bağını, güven duygusunu, sevda ve dramı barındırması. Sadece kadına değil, her türlü şiddetin karşısındayız. Ama dizi şiddet gören bir kadının hikayesi ile başlayınca elbette çok ilgi çekti.”