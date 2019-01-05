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Yıldırım'dan Ukrayna'da öldürülen öğrencinin ailesine taziye ziyareti

Meclis Başkanı Yıldırım, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki üniversite öğrencisinden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesini ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki üniversite öğrencisinden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Alınan bilgiye göre Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldırım, ziyarette acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini de verdi.

Hüsünbeyi ailesine, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini belirten Yıldırım, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi konusunda gerekli talimatın verildiğini bildirdi.

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