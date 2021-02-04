Yıllardır kayıp adamın öldürüldüğü anlaşıldı

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 21:47 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:47

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 yıldır kayıp olan doğal gaz tesisatçısı Akif Demir'in aralarında alacak verecek meselesi olduğu kişilerce öldürüldüğü belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrolle salıverildi.

6 Ağustos 2013'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan tesisatçı Akif Demir (38) yapılan araştırma ve aramalarda bulunamadı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Demir'in geçmişteki ticari ilişkilerini inceleyen polis ekipleri, çalışmalar sonucu aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirlenen H.Ö. (40) ve C.M'yi (30) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyette Demir'i öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, evinden aldıkları Akif Demir'i Kızderbent Mahallesi'ne götürdüklerini, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu burada tabancayla öldürdükten sonra cesedi Aktoprak mevkisinde uçurumdan attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılardan H.Ö. tutuklanırken, C.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, Aktoprak mevkisindeki aramalarda Demir'in cesedine ulaşılamadı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ise H.Ö'nün evinde bulundu.