İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti
Yaşam

Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Recep Uyucu (62), evinde yiyecek kalmayınca almak için yola çıktı. 2 saatlik yürümenin ardından denetim yapan güvenlik görevlilerin durdurduğu Uyucu, ekipler tarafından alışverişi yapılarak eve bırakıldı.

DHA12 Nisan 2020 Pazar 18:33 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:33
ABONE OL

Ereğli’ye bağlı Yalnızçam köyünde yalnız yaşayan ve evinde yiyecek kalmayan Recep Uyucu, ayağından rahatsız olmasına rağmen alışveriş yapmak için yaklaşık 2 saat yürüdü. Ören yol ayrımında uygulama yapan polisler tarafından durdurulan Uyucu, evden yiyecek almak için çıktığını söyleyince polis ve jandarma ekipleri yemek ikramında bulundu. Uyucu'ya gıda ürünleri de alan ekipler, ardından evine bıraktı.

Polisler, Uyucu'ya Vefa Sosyal Destek Grubu numaralarını vererek, ihtiyacı olduğu zaman arayabileceğini söyleyip, evden ayrıldı.

Dominick Chilcott: Türkçe'De dediğiniz gibi gerçek bir kara gün dostusunuz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz
Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
'150 civarında adacık Türkiye'nin'

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.