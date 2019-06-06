YKS 2019 ne zaman? YKS sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Üniversite giriş sınavı 2019 ne zaman yapılacak? YKS sınavı kaç saat sürecek? YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Soruları milyonlarca öğrenci yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kısa bir süre kala öğrenciler tarafından araştırmalar da sürüyor. Kritik sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler de akıllarına takılan sorulara yanıt arıyor. Konu ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde sizin için hazırladık. Peki, Üniversite giriş sınavı 2019 ne zaman yapılacak? YKS sınavı kaç saat sürecek? YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Soruları, öğrencilerin en çok merak edip yanıt aradığı soruların başında geliyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanı şu şekilde; Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

YKS’DE BARAJ PUANI DETAYI

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanı şu şekilde; Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

2019 YKS SINAV TARİHLERİ VE SÜRESİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

SINAVDA HANGİ TESTLER UYGULANACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.

SINAVA GİRİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

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