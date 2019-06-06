YKS 2019 ne zaman? YKS sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler bu kritik sınava kısa bir süre kala merak ettikleri ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. YKS sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak bu YKS tercih kılavuzunda yeni bir düzenleme yapıldı. Peki, Üniversite giriş sınavı 2019 ne zaman yapılacak? YKS sınavı kaç saat sürecek? YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Soruları, öğrencilerin en çok merak edip yanıt aradığı soruların başında geliyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda. İşte haberimizin detayları…
Üniversite giriş sınavı 2019 ne zaman yapılacak? YKS sınavı kaç saat sürecek? YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Soruları milyonlarca öğrenci yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kısa bir süre kala öğrenciler tarafından araştırmalar da sürüyor. Kritik sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler de akıllarına takılan sorulara yanıt arıyor. Konu ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde sizin için hazırladık. Peki, Üniversite giriş sınavı 2019 ne zaman yapılacak? YKS sınavı kaç saat sürecek? YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Soruları, öğrencilerin en çok merak edip yanıt aradığı soruların başında geliyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanı şu şekilde; Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.
ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
YKS’DE BARAJ PUANI DETAYI
Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanı şu şekilde; Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.
2019 YKS SINAV TARİHLERİ VE SÜRESİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika
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