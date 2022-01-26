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Yaşam

Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan kişileri AFAD kurtardı

Bingöl'de yaya olarak köyden çıkıp şehir merkezine gelmek isteyen ancak tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 vatandaşı donmak üzereyken AFAD ekipleri kurtardı.

İHA26 Ocak 2022 Çarşamba 12:04 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:04
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Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Üçyaka köyünde ikamet eden Nuri Guleyan ve Mehmet Uslu adlı vatandaşlar, kar nedeniyle yollarının kapalı olması nedeniyle yaya olarak şehir merkezine gelmek için yola çıktı. Ancak köy kırsalında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kaybeden ve donmak üzere olan iki vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 2 vatandaşı mahsur kaldığı bölgeden alarak şehir merkezine ulaştırdı. Vatandaşlar, AFAD ekiplerine teşekkür ettiler.

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