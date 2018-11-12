YOK bursuyla 3 bin doktoralı insan yetişti

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2016’da “Gelecek 10 yıl için güçlü nesiller yetiştirme” sloganı ile hayata geçirilen, tematik ve ülke için öncelikli 100 alanda öğretim üyesi ihtiyacını karşılamaya yönelik kurgulanan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı devam ediyor.

DÜNYADA BİR İLK

Kurgusu itibarıyla dünyada bir ilk olan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı’nda her çağrı döneminde 2 bin öğrenciye YÖK tarafından burs veriliyor. Bu burs programından şimdiye kadar 3 bin 220 kişi yararlandı. Diğer yandan ilk kez bu yıl başlatılan “Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK -YUDAB)” kapsamında, doktora tez aşamasında olan araştırma görevlilerinden burs koşulunu sağlayanlardan 94 araştırma görevlisine burs sağlanıyor. Program kapsamındaki öğrenciler, doktora tez çalışmalarının bir bölümünü dünyanın saygın üniversitelerinde yapacak. Her iki program kapsamında verilen burs desteği de YÖK’e tahsis edilen bütçeden sağlanacak.

HEDEFİMİZ 1000/1

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kalkınmış ülkelerde doktoralı insan sayısının yüksek olduğunu, Çin’de 1000 kişiye 2,2; Amerika’da 1000 kişiye 1,7; Avrupa Birliği ülkelerinde 1000 kişiye 1,5 doktoralı kişi düşerken Türkiye’de bu oranın 1000 kişiye 0,4 olduğunu vurguladı. Saraç, “Türkiye’nin kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamasını yükseltmek için doktoralı insan gücünün artırılması gerekiyor. Biz de bu bağlamda, ‘1000/1’ hedefini koyduk. Yani 1000 kişiye 1 doktoralı kişi. Buradaki maksadımız aslında endüstriye de sanayiye de bir doktoralı iş gücü, doktoralı insan gücü kazandırmak” dedi.