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Yok olan orman küllerinden doğdu

Türkiye’nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen 2008 yılındaki Antalya Taşağıl yangını sonrası oluşturulan ağaç mezarlığı ile 13 ağaç türü geri döndü.

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ANTALYA’DA 16 bin hektar alanın yok olduğu Taşağıl yangını sonrası 2009’da bölgede farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan ‘ağaç mezarlığı’nda, ormanda kaybedilen ağaç türleri adına tek tek mezar yapıldı ve içine de o ağacın fidanı dikildi. 13 tür ağaç, mezarlarında yeniden doğdu. Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi’nde, 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye’nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok oldu.

2,5 MİLYON FİDAN  

Yangının hemen sonrasında bölgede, Orman Genel Müdürlüğü’nce içinde yangına dayanıklı türlerin de olduğu ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Türkiye’nin en büyük orman yangınını hafızalarda tutmak amacıyla, Taşağıl’da bir merkez oluşturuldu. Köprülü Kanyon rafting merkezlerinin de bulunduğu alanda, yangına ait acı fotoğrafların yanı sıra yangında kaybedilen 13 ağaç türüne ait sembolik mezarlar yapıldı. Ağaç mezarlığında, orman yangınında yok olan kızılçam, fıstık çamı, zeytin, sandal, defne, zakkum, akça ağaç, selvi, mezarlık selvisi, keçiboynuzu (harnup), mart mersini, çitlenbik ve diken ardıç bulunuyor. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 2008 yılında 16 bin hektar alanın yok olduğunu kaydetti. 1 hektara 50-60 bin tohum ekildiğini, ekim ve dikimi yapılan ağaç sayısının 2 milyon 560 binin üzerinde olduğunu söyleyen Dikici, bu fidanların bugün 10 yaşına ulaştığını açıkladı.

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