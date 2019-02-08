YÖK’ten dijital okuryazarlık öğretmenleri

Prof. Dr. Saraç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dersler, 19 Kasım 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde 3 bin 112 öğretim elemanının katılımıyla tamamlandı. Katılımları dolayısıyla tüm hocalarımızı tebrik ederiz. Aynı üniversitelerimizde ikinci dönem tüm öğrencilerimize yönelik 3 kredili ‘Dijital Okuryazarlık’ dersi açılacaktır” ifadelerini kullandı.