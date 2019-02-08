YÖK’ten dijital okuryazarlık öğretmenleri
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında pilot üniversite seçilen Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinde eğitimlerin tamamlandığını belirtti.
Prof. Dr. Saraç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dersler, 19 Kasım 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde 3 bin 112 öğretim elemanının katılımıyla tamamlandı. Katılımları dolayısıyla tüm hocalarımızı tebrik ederiz. Aynı üniversitelerimizde ikinci dönem tüm öğrencilerimize yönelik 3 kredili ‘Dijital Okuryazarlık’ dersi açılacaktır” ifadelerini kullandı.
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