Yol çalışmasında 300 yıllık tarihi köprü hasar gördü

Rize'nin Çayeli ilçesi ile Kaptanpaşa köyü arasındaki 20 kilometrelik güzergahta yol genişletme ve istinat duvarı yapım işi başlatıldı. Yol genişletme çalışması sırasında, Yeşiltepe köyü yakınındaki, Anıtlar Kurulu tarafından 'Kültür Varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan, 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahip 300 yıllık Kemer Taş Köprü'nün ayağına hasar verildi. Yol seviyesi 3 metre düşürülünce köprü ayağındaki taşlar da yerinden söküldü. Vatandaşlar onlarca sel afetine rağmen ayakta kalan tarihi köprünün yıkılma riski ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek sosyal medyada tepkilerini paylaştı.

'Tarihi değerler korunmuyor'

Senoz Vadisi'ndeki tarihi kemer köprüye zarar verildiğini belirterek Ahmet Okumuş, "Bu memlekette kimse tarihi değerleri korumuyor. Su değirmenleri yıkıldı, köprüler yıkılıyor. Bu nereye kadar gidecek. Şimdi de bu tarihi köprü yıkılıyor.

Muhammet Aygün de "Dedelerimizden kalan ve sel afetlerinin yıkamadığı bir köprüdür. Yol çalışması sırasında köprünün ayağını yıktılar. Bu köprü taşlarla iç içe geçerek tutunuyor. Köprüye zarar verildi. Yetkililer geldi, onlara da anlattık. Köprüye niye bu kadar dolundular? Proje böyle yapıldı diyorlar. Böyle bir şey yok. Burada yanlış bir uygulama yapıldı ve köprüye hasar verildi" diye konuştu.

Hülya Yılmaz ise "Köprümüz hasar gördü. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Köprüde yıkılma riski oluştu. Oyma taşlardan yapılmış bir köprüydü. Yerine nasıl bir taş konulacak, nasıl yapılacak kaygılıyız. Koskoca bir tarih var burada. Köprünün yok olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakan: Tehlike yok, endişe edilmesin

Çayeli Kaymakam'ı Mehmet Öztürk ile Karayolları Rize Şube Müdürü Ercan Çiçek köye giderek tarihi kemer köprüde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, tarihi köprünün bulunduğu yerde dolgu yapılacağı için yol çalışma esnasında köprünün uç kısmındaki taşların bir kısmında düşmeler meydana geldiğini belirtti. Öztürk, şunları söyledi:

"Yolun seviye ile köprünün ayağı hemen hemen aynı olacağı ve bağlantısının yapılacağından köprüde herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değildir. Tarihi köprülerin bakım ve onarımı karayollarının sorumluluğunda bulunmaktadır ve daha önceden de köprünün sağlamlaştırmasını yapmıştır. Kaymakamlık olarak bizler de herhangi bir olumsuz bir durum olmaması için durumun takipçisi olacağız kimse endişe etmesin."

Yeşiltepe Köprüsü

Çayeli merkeze 19 kilometre mesafede, Senoz Vadisi´ndedir. Etkileyici görüntüsüyle dikkat çeken köprü Tolenis veya Kestanelik adlarıyla da anılır. Uzundere köyünden Kalyoncu Hacı Sabit ve Ahmet Efendi tarafından hayır amacıyla yaptırılmıştır. Köprünün ustası Pazar ilçesinin Suçatı (Apso) köyündendir. Eski adı Mesahor olan Kaptanpaşa´nın girişinde bulunan köprü, Büyükdere üzerinde yükselir. Kaptanpaşa-Çataldere İncesu Yaylası´ndan İspir tarafına giden tarihi ticaret yolu üzerinde olması köprüyü önemli kılmaktadır. Kemer kısmı merdivenlerle döşenmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanır ve dikdörtgen planlıdır. Ayakları doğal kayalara oturmaktadır. 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahiptir. Köprü, Anıtlar Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.