Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yol çalışmasında korkunç ölüm: Silindirin altında kaldı

Kocaeli Başiskele'de yol yapım çalışması sırasında karşıdan karşıya geçmek isteyen işçi Mecit Kuş silindirin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan işçi Mecit Kuş, silindirin altında kalarak yaşamını yitirdi.
 
Olay, Başiskele Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol asfaltlama çalışması sırasında meydana gelen kazada, sıcak asfalt döküldüğü anda yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen belediye işçisi Mecit Kuş, manevra yapan silindirin altında kaldı. 
 
Çevredekilerin bağrışmaları üzerine olayı fark eden iş makinesinin operatörü hemen aracı durdurdu. Ağır yaralanan Mecit Kuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mecit Kuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Dahi piyanist Elif Işıl, ABD´de 2 yıl üst üste birinci oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA