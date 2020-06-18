Yol kenarındaki yangını söndürmek isterken otomobili küle döndü

DHA 18 Haziran 2020 Perşembe 19:32 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 19:32

Olay, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Nuri Gülmüş, 27 N 4499 plakalı hafif ticari aracıyla Gaziantep yönüne giderken Akyokuş mevkiine geldiğinde yol kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktığını gördü. Park ettiği aracından inen Gülmüş, itfaiyeye ihbarda bulunup, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye başladı. Ancak rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Gülmüş'ün park halindeki aracına da sıçradı. Alevler arasında kalan araç, ihbarla gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında araç demir yığınına dönerken, bir dönümlük alanda da hasar oluştu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.