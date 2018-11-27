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Yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Serçeköy yol kontrol arama noktasında yapılan arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan aracı kullanan M.Y. ve yanında yolcu olarak bulunan R.D'nin yapılan üst aramasında poşet içerisinde 318 gram kristal (Metamfetamin) tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamların talimatı ile şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin kan ve idrar muayenesinin pozitif çıkması üzerine 5 bin 167 TL, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 2 bin 018 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan aracın ruhsat sahibine 2 bin 018 TL, ehliyetsiz kişiye araç vermekten olmak üzere toplamda 9 bin 203 TL trafik cezası yazıldı.

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