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Yaşam

Yol verme akılalmaz olay! Baltayla öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta, yol verme nedeni ile iki sürücü arasında çıkan kavgada, kafasına balta ile darbe alan Ömer Ulupınar hayatını kaybetti. Yaşanan kavga anlarını anlatan Mustafa Toptaş, 'Trafikte bir yol verme kavgası oldu. Araya girdik. Tekrar kavga başladı. 3 kişiden biri arabadan kesici bir alet aldı. Çekiç gibi bir şeydi. Arkasından koşup, boynuna doğru vurdu. Ağabey yere yığıldı, orada vefat etti' dedi.

DHA10 Eylül 2021 Cuma 14:07 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 17:04
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Olay, 8 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Ispartakule Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekici sürücüsü Ömer Ulupınar, kamyon sürücüsü ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı. Başlayan tartışmada iki tarafın birbirine küfretmesi üzerine olay kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Sürücüler, bir süre ilerledikten sonra, kavga yeniden başladı. Aracından balta alan kamyon sürücüsü, Ulupınar'ın kafasına vurdu. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Çekici sürücüsü Ömer Ulupınar hayatını kaybetti. Polis ekipleri baltalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ARKASINDAN KOŞUP, BOYNUNA DOĞRU VURDU"

Yaşanan kavga anlarını anlatan Mustafa Toptaş, "Trafikte bir yol verme kavgası oldu. Araya girdik. Tekrar kavga başladı. 3 kişiden biri arabadan kesici bir alet aldı. Çekiç gibi bir şeydi. Arkasından koşup, boynuna doğru vurdu. Ağabey yere yığıldı, orada vefat etti" dedi.

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