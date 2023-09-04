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Yaşam

''Yol verme'' kavgası faciayla bitti: Yanlışlıkla karısını öldürdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere silahla ateş ederken araya giren karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü.

IHA4 Eylül 2023 Pazartesi 07:50 - Güncelleme:
''Yol verme'' kavgası faciayla bitti: Yanlışlıkla karısını öldürdü

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Olay, saat 17.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, C.D. trafikte seyir halindeyken 'yol verme' nedeniyle başka bir sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından C.D. ve diğer sürücü araçlarından inerek kavgaya tutuştu. C.D. yanında bulundurduğu ruhsatlı silahını alarak kavga ettiği sürücüye ateş etti. Kavgayı ayırmaya çalışan eşi K.D. yanlışlıkla göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan K.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

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