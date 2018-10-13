Yolcuyu mağdur eden taksici yandı  

Kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan, fazla ücret almak için güzergahı uzatan taksicilerle ilgili artan şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti. Bakanlık, vatandaşı mağdur eden taksiciler için valiliklere “genel emir” çıkarma konusunda talimat verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, ticari taksilerde seyahat eden yolcuların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Taksicilerin uyması gereken kuralların bazıları şöyle: “Kısa ya da uzun mesafe ile olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almaktan kaçınılmayacak. Ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkarılmayacak. Güzergah uzatılmayacak.” Kurallara uymayan şoförlere para cezası uygulanacak.