Yörüklerin göç hazırlığı başladı

AA 05 Mart 2021 Cuma 13:48 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 13:48

Başaran Mahallesi'nde yaşayan 7 göçer aile, ilkbaharda çıkacakları uzun yolculuk öncesi kıl çadır dikimi için imece usulü çalışıyor.

Keçi kılından eğrilen yünler, kadınlar tarafından dokunurken erkekler de dokunan parçaları çuvaldızla dikiyor.

Yörük kültürünün son temsilcilerinden olduğunu söyleyen Kuyucak Yörük Derneği Kurucu Üyesi Hasan Aydın (66), 7 aile olarak göçebelik geleneği sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.



Aydın, "15 sene önce 150-200 çadırla göç ederdik, şimdi 7 çadır kaldık. Çadırların içinde doğduk ve büyüdük. Bu bizim anavatanımız, kültürümüz, geleneğimiz. Bunu da sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Köyde hayvancılık yapan çok aile kalmadığını, hayvancılığın bitmesiyle bu kültürün de biteceğini öngördüğünü dile getiren Aydın, ellerinden geldiğince yeni nesillere Yörük kültürünü anlattıklarını ifade etti.

Çadır diken 65 yaşındaki İbrahim Aydın da bu işin zor ve zahmetli olduğunu, mutlaka bir usta tarafından yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.