İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Mart 2021 Cuma / 21 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4867
  • EURO
    8,9422
  • ALTIN
    408.106
  • BIST100
    1543.32
Yaşam

Yörüklerin göç hazırlığı başladı

Aydın'da göçe hazırlanan Yörük ailelerinin çadır dikme mesaisi devam ediyor. Keçi kılından eğrilen yünler, kadınlar tarafından dokunurken erkekler de dokunan parçaları çuvaldızla dikiyor.

AA05 Mart 2021 Cuma 13:48 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 13:48
ABONE OL

Başaran Mahallesi'nde yaşayan 7 göçer aile, ilkbaharda çıkacakları uzun yolculuk öncesi kıl çadır dikimi için imece usulü çalışıyor.

Keçi kılından eğrilen yünler, kadınlar tarafından dokunurken erkekler de dokunan parçaları çuvaldızla dikiyor.

Yörük kültürünün son temsilcilerinden olduğunu söyleyen Kuyucak Yörük Derneği Kurucu Üyesi Hasan Aydın (66), 7 aile olarak göçebelik geleneği sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Aydın, "15 sene önce 150-200 çadırla göç ederdik, şimdi 7 çadır kaldık. Çadırların içinde doğduk ve büyüdük. Bu bizim anavatanımız, kültürümüz, geleneğimiz. Bunu da sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Köyde hayvancılık yapan çok aile kalmadığını, hayvancılığın bitmesiyle bu kültürün de biteceğini öngördüğünü dile getiren Aydın, ellerinden geldiğince yeni nesillere Yörük kültürünü anlattıklarını ifade etti.

Çadır diken 65 yaşındaki İbrahim Aydın da bu işin zor ve zahmetli olduğunu, mutlaka bir usta tarafından yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.