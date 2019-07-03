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Yozgat'ta akraba şirketinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikada çıkan silahlı kavgada ölü sayısı, 2'ye çıktı. Yaralılardan Hasan Y., kaldırıldığı Yerköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede 3 yaralının tedavisinin ise sürdürüldüğü belirtildi.

  • DHA
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Olay, Yerköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya ortak olan 2'si kardeş, 5 akraba arasında borç nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Hasan Y., Mustafa Y., Mehmet Ali Y,., Yıldırım Y. ve Murat Y. yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Y. ve Hasan Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
 

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