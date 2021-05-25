İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2021 Salı / 13 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Yaşam

Yozgat'ta KKKA'dan ölüm

Yozgat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

AA25 Mayıs 2021 Salı 14:24 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 14:24
ABONE OL

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyünde yaşayan Gülbeyaz Bayındır'ın (65) vücuduna tutunan kene, İlçe Devlet Hastanesi acil servisinde çıkartıldı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Bayındır, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Bayındır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bayındır'ın cenazesi Melikli köyünde toprağa verildi.

Son bir haftada KKKA şüphesiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Yozgat'ta, 15 kişinin de Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.