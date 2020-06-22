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Yaşam

Yozgat'ta yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, bir vatandaşın yağmur altında sabun ve fırça ile aracını yıkaması dikkat çekti.

IHA22 Haziran 2020 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:25
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Yozgat’ta akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yarım saat boyunca etkili olan sağanak yağış sonucu yollar göle dönerken, çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Sağanak yağışın ardından etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu ise kenti beyaza bürüdü. Yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki bazı araçlar da suya gömüldü. İş yeri ve evleri sularla dolan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla su tahliyesi yaptı. Bazı vatandaşlar da tıkalı olan rögarları açtı.

Dolu meyve ağaçlarına ve çiçeklere de zarar verdi. Araçlarının hasar görmemesi için vatandaşlar üzerine battaniye örttü. Bir vatandaşın ise yağmuru fırsat bilerek aracını köpük ve fırça ile yıkaması kameralara takıldı.

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