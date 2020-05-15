Yozgat'ta, yaşlı kadın ve 3 torununa ev tahsis edildi

DHA 15 Mayıs 2020 Cuma 23:09 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 23:09

Yozgat kent merkezinde yaşayan Zöhre Çaylak'ın oğlu bir süre önce cezaevine girdi. 2 yıl önce de gelini vefat eden Çaylak, 5, 14 ve 21 yaşlarındaki 3 torunu ile akrabalarına ait harabe bir evde yaşamaya başladı. Komşuları, tek geliri devletten aldığı 601 TL yaşlılık aylığı olan Çaylak'ın durumunu, Yozgat Belediyesi'ne bildirdi. Harekete geçen Yozgat Belediyesi, Valilik ile de irtibata geçerek, aileye kalacak bir ev ayarladı. Belediye Başkanı Celal Köse, mutfak ve diğer ihtiyaçları karşılanan evin anahtarını Zöhre Çaylak teslim etti.

Belediye Başkanı Köse, mağdur ve mazlum vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, "Ailemizi, Yozgat Valiliği ile birlikte güzel bir ortama taşıdık. İnşallah bundan sonraki süreçte yanlarında olmaya gayret edeceğiz" dedi.