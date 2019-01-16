YSK seçmen kaydı sorgulama listesi eDevlet giriş 2019 Yerel seçimde nerede oy kullanacağım

YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? eDevlet giriş 2019 Yerel seçimde nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır? YSK düzenleme için son tarih ne zaman? soruların yanıtları merak konusu oldu. YSK tarafından 4 Ocak'ta seçmen listeleri muhtarlıklarda ve ysk.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Seçmen listelerinde adı olmayan vatandaşlar gerekli cezai işlemin uygulanacağını duymasının ardından YSK seçmen sorgulama ekrana üzerinden seçmen listeleri üzerinde isimleri olup olmadığını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan son dakika bilgisine göre 4 Ocak'ta askıya çıkarılan seçmen listeleri 17 Ocak'ta kaldırılacak. 17 Ocak Perşembe 17:00 tarihinde askıdan kaldırılacak olan seçmen listeleri ile ilgili ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Muhtarlıklardan da kontrol edilebilecek seçmen listeleri, YSK ve e-Devlet sistemi üzerinden kontrol etmek de mümkün. Seçmen kütüğü kayıtlarına ulaşmak için buraya tıkladığınızda sorgulama alanı geliyor. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim doğrulama bölümündeki şifreyi ekrana girdikten sonra sorgula tuşuna basın.

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yarın son gün



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğüne başvurmalı" denildi.

ADRES KAYDI OLMAYAN 320 BİN KİŞİYE UYARI



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 322 bin 751 kişi yarın saat 17.00'ye kadar ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmalı" denildi. İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesi adres kaydı bulunmayanları uyardı. Yerel seçimde oy kullanabilmek için adres bildiriminde bulunma süresi yarın saat 17.00'de sona erecek.

YSK’nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor. YSK 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için seçmen listelerini bugün askıya çıkardı. Listeler 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Bu haberin ardından milyonlarca vatandaş seçmen listesini görüntüleyebilecek. Seçime katılım sağlayacak olan binlerce vatandaşın merakla araştırdığı seçmen sorgulama işlemi, YSK ve E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Muhtarlıklara çıkan askı listelerinde adının olup olmadığını internet üzerinden kolayca öğrenebilecek olan vatandaşlar, bu işlemleri için E Devlet veya YSK'nın resmi internet sitesini kullanabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adres kaydı olmayan 322 bin 751 kişi bulunuyor. Bu kişilerin, ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları gerekiyor.

Bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.



Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.



ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YERDE OY KULLANABİLECEK!



Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.



Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.



GÖRME VE ORTEPEDİK ENGELLİ SEÇMENLERE KOLAYLIK



Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilirler. Engelli olarak kayıtlı olup olmadığınızı www.ysk.gov.tr adresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilirsiniz.



Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceğiniz “Engelli Beyan Formu”nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptığınız takdirde seçmen durumunuz “Engelli” olarak güncellenecektir.

YSK SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK'nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.

Açılan sayfa üzerinden sorgulama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama Tipi: T.C. Nüfüs Cüzdanı - T.C. Kimlik Kartı (Yeni)Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlT.C. Kimlik NumarasıNüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No - Seri No ( Sadece yeni kimlikler için geçerlidir. )Resim Doğrulama gibi alanları doğru bir şekilde doldurarak seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oy Vermede Kimliğin TespitiSandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91). Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87)

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler bulundukları illerden oy kullanabilecek

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

E-DEVLET'TEN KONTTOL ETMEK MÜMKÜN



Muhtarlıklardan da kontrol edilebilecek seçmen listeleri, YSK ve e-Devlet sistemi üzerinden kontrol etmek de mümkün.



Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.



SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Seçmen kütüğü kayıtlarına ulaşmak için buraya tıkladığınızda aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bir sorgulama alanı geliyor. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim doğrulama bölümündeki şifreyi ekrana girdikten sonra sorgula tuşuna basın.